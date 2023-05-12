Марта из фильма «Не могу сказать "прощай"» лишилась карьеры в СССР: все дело в вырезанной сцене

Драма «Не могу сказать „прощай“» до сих пор вызывает бурные споры. Одни осуждают холодную блондинку Марту, которая бросила больного супруга, другие оправдывают ее поступок. Эта роль оказалась роковой для Татьяны Паркиной, которая стала заложницей одного образа.

После выхода фильма актриса ассоциировалась у многих с бессердечной дамой, предавшей возлюбленного. Но на самом деле героиня Паркиной была более человечной и доброй. Однако при окончательном монтаже из картины вырезали сцену, где Марта раскрывалась как теплая и душевная женщина. Это стоило Татьяне Алексеевне карьеры.

Несмотря на успех фильма «Не могу сказать „прощай“», Паркина не стала получать предложения от режиссеров. А ведь в реальной жизни актриса была совсем не такой холодной леди, как ее Марта. Но режиссеров было невозможно переубедить. Со временем о Татьяне Алексеевне и вовсе забыли. Она переключилась на музыкальную деятельность и стала петь песни на разных языках.

Позднее Паркина перебралась в родную Ригу вместе с мужем и дочерью. Актриса скончалась в 68 лет после тяжелой болезни. Последние годы жизни она провела в уединении.