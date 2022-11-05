Маршал Турецкого уже давно не тот: время не пощадило Александра Домогарова (фото)

В Александра Домогарова были влюблены миллионы женщин: зрители помнят актера по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого». Сегодня Домогарову 59 лет – он народный артист и заслуженный человек. Однако от того красавца из начала нулевых уже не осталось и следа.

Поклонники сетуют, что не узнают своего кумира – и дело не только в возрасте.

Домогаров все чаще выглядит уставшим, помятым и располневшим. Поговаривают, что всему виной увлечение артиста алкоголем и запрещенными веществами.

Правда, сам Александр Домогаров уверяет, что пагубные привычки остались в прошлом – и сегодня он ведет трезвую жизнь. И судя по последним снимкам актера, это действительно так.