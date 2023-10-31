Марс в Стрельце: вот что сулит ноябрь 2023 Скорпионам — лучше приготовиться

С 23 октября по 21 ноября дни рождения празднуют люди, рожденные под знаком Скорпиона. Возможно, именно в качестве подарка в ноябре 2023 фортуна преподнесет водному знаку необыкновенное везение. Правда, распространяться оно будет только на одну из сфер жизни. Рассказываем, к каким приятным переменам стоит приготовиться Скорпиону.

Карьерный рост

Последний осенний месяц, как обещают астрологи, станет для Скорпиона временем удивительных возможностей. Безусловно, этот водный знак и так постоянно находит новые пути для развития в карьере, однако в ноябре 2023 отличные шансы будут сыпаться на его голову, как из рога изобилия.

Звезды говорят, что в ноябре 2023 Скорпион испытает небывалый прилив сил и энергии. Как правило, в конце года большинство работников сильно устает и мечтает о том, чтобы поскорее наступили длинные новогодние праздники. А вот у водного знака откроется второе дыхание.

Как известно, риск — дело благородное.

Вполне возможно, что Скорпион получит предложение перейти в другую компанию, туда, где его ждет куда более высокая должность и заработная плата. Считается, что ноябрь и декабрь — не лучшее время для смены места работы, но не в этом случае.

Рискнув, уроженец водной стихии получит массу преимуществ. На новом рабочем месте его будут ждать интересные задачи, а также перспективы для дальнейшего карьерного роста. Поэтому звезды советуют Скорпиону довериться своей интуиции, и если она подсказывает, что стоит сделать этот шаг — пойти ва-банк.

В ноябре Марс будет располагаться в знаке Стрельца.

Красная планета подарит представителям водной стихии дополнительную уверенность в себе и решительность. С помощью этих качеств Скорпиону будет проще справиться с вызовами, которые неизбежно ждут при переходе на новое место.

Вполне возможно, что карьерный рост ждет водный знак и на нынешнем месте службы. Заслуги предыдущих лет сделают свое дело, и Скорпион в награду получит не только щедрую премию, но и заманчивое предложение занять одну из руководящих должностей.

Ноябрь 2023 будет весьма успешным и в финансовом плане.

Скорпион получит столько денег, что хватит на исполнение своих давних желаний — например, на путешествие или приобретение гаджета последней модели. Кроме того, это идеальное время для того, чтобы вложить свои средства с выгодой.