Марокканцам на смех: в России не заметили, что не так с культовым «Клоном»

Бразильский сериал «Клон» до сих пор собирает у экранов миллионную аудиторию. История разворачивается в двух странах — в Бразилии и Марокко. Российские зрители не обращают внимания на ляпы, которыми кишит теленовелла. Но марокканцы откровенно потешаются над многими нюансами, в частности над Жади, и вот почему.

Главная героиня, арабка по происхождению, выросла в Бразилии. В 18 лет Жади перебирается в Марокко после смерти матери и вскоре выходит замуж за богача Саида. Затем следуют несколько временных скачков, и все это время героиня Джованны Антонелли живет на Востоке. Но она так и не удосужилась за эти годы выучить арабский язык.

Самое странное, что на протяжении всего сериала не только Жади разговаривает на португальском, но и все ее окружение — муж, сестра мужа, дочь и другие. Арабский в «Клоне» знали лишь персонажи третьего плана, засветившиеся в Марокко. Это жена дяди Али, продавцы на рынке, слуги.

У многих зрителей возникла путаница. Они посчитали, что португальский является вторым языком в Марокко. Но это совсем не так. Просто фильм преимущественно снимался в Бразилии в режиме нон-стоп, и у актеров не было времени учить арабский. Поэтому марокканцы и смеются над сериалом, создатели которого пошли против истины. В России же этот нюанс не бросается в глаза и размывается.