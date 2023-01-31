Марлен Дитрих молодела на 10 лет с помощью трюка, который сегодня побоятся повторять

Марлен Дитрих известна не только своим талантом, но и красотой. Миллионы мужчин признавались в любви знаменитости, а женщины мечтали быть похожими на нее. При этом мало кто догадывался, какую цену она платила за свою эффектную внешность.

Дело в том, что Дитрих не доверяла пластической хирургии того времени. Но, чтобы сохранить молодость, она придумала собственный способ. Артистка брала тонкую металлическую цепочку, протягивала ее под подбородком и за ушами. Таким своеобразным способ подтяжки она становилось практически на 10 лет моложе, избавляясь от второго подбородка.

Помимо этого, на съемках картины «Кисмет» она прибегала к еще одной хитрости. Художников по прическам артистка просила накрутить крошечные пряди волос на шпильки, которые закрепляла на голове. И пусть способ был действенным, из-за этого артистка страдала от постоянной головной боли и с трудом закончила работу над фильмом.

Дитрих прожила до 90 лет. До конца жизни она оставалась главной красавицей мирового кинематографа, но провела последние годы в полном уединении, чтобы не разрушить образ эталона кино. Артистка страдала от множества болезней и не хотела, чтобы поклонники видели, какой немощной она стала.