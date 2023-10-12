Маркл и Гарри приходится жить в страхе за детей: дело вот в чем

Когда-то принцесса Диана поразила весь мир, рассказав правду об изменах своего мужа, нынешнего короля Карла III. Не стесняется разоблачать королевскую семью и Меган Маркл, жена принца Гарри. Чета окончательно поругалась с венценосными родственниками и теперь зарабатывает на жизнь откровенными интервью и участием во всевозможных мероприятиях.

Недавно супруги посетили саммит по ментальным вопросам в Нью-Йорке. Маркл начала свое выступление с заявления о том, что всерьез опасается за своих детей. Публика была встревожена таким сообщением, подумав об угрозах в адрес семьи. Однако герцогиня Сассекская тут же добавила, что речь идет про социальные сети.

Венценосная особа рассказала, что боится дурного влияния медиа и соцсетей на подрастающее поколение. Хоть ее отпрыски — четырехлетний Арчи и двухлетняя Лилибет — пока не пользуются Интернетом, но мама уже с тревогой думает об их будущем, сообщает Daily Mail.