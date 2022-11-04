Маркетинговый ход: поведению Ипполита в «Иронии судьбы» нашлось объяснение

Юрий Яковлев блестяще справился с ролью Ипполита Георгиевича в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Герой актера произвел на публику двоякое впечатление: одних он отталкивал, других, напротив, привлекал своей ранимостью.

Возлюбленная Ипполита, учительница Надя, искренне полагала, что выбрала себе человека надежного и во всех отношениях положительного. Однако одно лишь появление в ее квартире Евгения Лукашина тут же показало истинную сущность героя. Вместо того, чтобы защитить свою избранницу от выпившего и незваного гостя, он устраивает скандал и уходит.

Потом, правда, возвращается, но уже совсем другим. Ипполит кажется обиженным ребенком, неспособным держать свои эмоции и чувства под контролем. Тем временем зрители не осуждают ревнивого героя, а начинают его жалеть. Как оказалось, именно на то и был расчет режиссера, задумавшего своеобразный маркетинговый ход. Как пишет Дзен.канал KinoBugle , если бы в советском кино не придумали Ипполита, зрителю некого было бы жалеть.