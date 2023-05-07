Марию Миронову вместе с сыном не хотят выпускать из Израиля: вот в чем дело

Мария Миронова вслед за многими решила отправиться за границу, чтобы наконец-то насладиться теплом и солнцем. Несколько дней она находится в Израиле. Туда актриса отправилась с младшим сыном.

Артистка не раскрывает своих планов и в целом предпочитает хранить в секрете большую часть информации о личной жизни. Так, звезда упорно не раскрывает внешность маленького Федора, которому уже исполнилось три года. Долгое время знаменитость не показывала избранника, Андрея Сороку, который младше избранницы на 19 лет. В общем, поклонники привыкли довольствоваться редкими весточками от кумира.

Одно понятно – Миронова хорошо проводит время и пока возвращаться не планирует. Местные поклонники так обрадовались приезду актрисы, что теперь не готовы отпускать ее обратно. Они надеются, что артистка отлично проведет время.