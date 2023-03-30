Мария Шукшина и ее мать Лидия похожи как две капли воды: не понять, кто есть кто

Это сегодня Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина словно живут на разных планетах. Кинозвезды давно не могут найти общий язык и не похожи ни внешне, ни внутренне. Хотя когда-то их было не отличить друг от друга.

Особенно это сходство заметно в молодости. При взгляде на ранние работы представительниц творческой династии оно так очевидно, что не всегда понятно, кто именно на экране. Достаточно посмотреть на 21-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину в фильме «Сверстницы» и ее 27-летнюю дочь в картине «Какая чудная игра». Почти идентичные черты лица, правильный и аккуратный нос, тонкий изгиб бровей и кудрявые локоны — обе актрисы излучают невинную и чарующую женственность.

И если внешне Мария Шукшина стала копией матери (в аналогичном возрасте), то по части кинематографа ей за титулованной родительницей не угнаться. У Лидии богатая фильмография и множество разноплановых образов: от Любы Байкаловой в «Калине Красной» до Мадам Грицацуевой в «12 стульях» и генеральши Амалии фон Шпильце в «Петербургских тайнах».