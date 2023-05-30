Марину Егорову из «Ундины» не узнать: после пластики другой человек (фото)

От нее сходили с ума все мужчины страны.

Сериал «Ундина» вышел на малые экраны 20 лет назад. Телепроект стал отличным стартом для многих молодых актеров, и в эту счастливую компанию попала очаровательная Ольга Сидорова.

В «Ундине» молодая артистка сыграла Марину Егорову. Первое время зрители думали, что роль исполняет ведущая Дана Борисова. Девушек часто путали даже журналисты. Но позднее Сидорова все-таки отвоевала свое право на индивидуальность и стала одной из самых любимых актрис в стране. Ольга снималась во многих известных картинах: «На углу, у Патриарших», «Королева бензоколонки 2», «Нежный возраст», «Примадонна». Также ее можно было увидеть в рекламе.

Актриса пользовалась огромным успехом у мужчин, ведь она считалась образцовой красоткой: светлые волосы, пухлые губы, бездонные голубые глаза. Увы, с годами актриса превратилась в другого человека, и виной тому стала пластика. 46-летняя Сидорова увеличила губы, и ее лицо стало кукольным. Она утратила былое очарование, слившись с толпой жертв «красоты».

Сегодня Ольга не снимается в кино. Она «переключилась» на журналистику и развивает собственный проект.