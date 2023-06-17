Марина из сериала «Ундина» в 47 выглядит моложе юной дочери: как ей это удалось

Ольгу Сидорову вспомнит каждый, кто смотрел сериал «Ундина». Красавица-актриса сыграла Марину. Сидорову часто путали с ведущей Даной Борисовой, что повысило популярность обеих. Однако Ольга недолго оставалась на пике славы, а сегодня о ней и ее личной жизни мало что известно.

Сидорова была замужем за бизнесменом Александром Елпатьевским. Брак не принес актрисе счастья, зато подарил дочь Василису. Сегодня наследница Ольги уже взрослая девушка, которая начала строить карьеру в кино.

Но поклонники Сидоровой считают, что Василисе не светит слава ее матери. 27-летняя девушка не обладает эффектной внешностью и уже сейчас выглядит старше своей родительницы. Миловидные черты помогают Ольге оставаться всегда молодой, а вот Василисе куда меньше повезло с генетикой. У нее тонкие губы, крупный нос и большой лоб. Она совершенно не похожа на свою прелестную мать.

Несколько лет назад 47-летняя Сидорова ушла из мира в кино. Теперь она занимается бизнесом.