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Марина Александрова вынуждена скрывать настоящую фамилию: причина до смешного обидна

10 июня 2023 17:15
Марина Александрова вынуждена скрывать настоящую фамилию: причина до смешного обидна

Пришлось брать псевдоним.

Поклонники любят Марину Александрову не только за ее многогранный талант, но и за невероятную красоту. Но вряд ли актриса познала бы все прелести славы, если бы не выбрала удачный псевдоним.

Дело в том, что настоящая фамилия Марины Пупенина. Звучит она смешно и нелепо для такой очаровательной актрисы. Поэтому звезда сериала «Азазель» поменяла фамилию на более благородную и нейтральную — Александрова. Ей даже не пришлось придумывать псевдоним. Как выяснилось, Александрова — это фамилия бабушки Марины. Актриса почти не вспоминает и не рассказывает, что когда-то она была Пупениной.

Марина Александрова прославилась в начале нулевых, когда сыграла в мини-сериале «Азазель». Ей досталась роль Лизы, невесты культового Фандорина. Позднее она сыграла в картинах «Екатерина», «Мосгаз», «Домашний арест», «Северное сияние» и в других лентах.

На заре карьеры личную жизнь актрисы активно обсуждали таблоиды. У нее был роман с Александром Домогаровым, который закончился болезненным разрывом. Сегодня Марина счастлива в браке Андреем Болтенко и воспитывает двоих детей.

Фото: Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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