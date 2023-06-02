Марина Африкантова раскрыла планы на будущее: такого вы от нее точно не ждали

Бывшая участница скандально-известного телепроекта «Дом-2» прожила с мужем всего несколько лет. Обаятельный красавчик Роман Капаклы так и не смог сделать девушку счастливой. А впоследствии стал еще и изменять ей. Кстати, по словам Африкантовой именно измены и поставили точку в их отношениях. Ведь она застукала мужа прямо на горячем.

Однако, как известно, рано или поздно каждому из нас приходится идти дальше. И Марина не стала исключением. После расставания с Капаклы девушка задумалась о своих дальнейших планах на будущее и приняла довольно неожиданное решение. Стоит отметить, что такого поворота мало кто ожидал, а тем более после неудачного опыта в прошлом.

Красавица Марина все же не побоялась идти навстречу своей судьбе и решила снова вернуться на проект «Дом-2», где ей уже не раз разбивали сердце. Возможно, она просто решила идти по уже известному ей пути. Ведь о том, как построить отношения на телешоу, она точно знает. Правда, пока не известно, вернется туда Марина с мамой или в гордом одиночестве.