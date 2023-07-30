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Марианна Вертинская даже в 80 лет в восторге от отражения в зеркале: с годами стала только лучше

30 июля 2023 20:30
Марианна Вертинская даже в 80 лет в восторге от отражения в зеркале: с годами стала только лучше

Актриса знает, как продлить молодость и красоту.

Марианна Вертинская встретила свой 80-летний юбилей. По этому поводу актриса дала интервью журналистам, в котором высказалась и на тему своей потрясающей внешности.

Поклонники давно заметили, что с годами знаменитость становится только лучше. Кажется, годы не имеют никакой власти над Вертинской. Даже в столь почтенном возрасте она пребывает в полном восторге от своего отражения в зеркале.

Оказалось, что секрет актрисы до смешного прост. Вертинская подчеркнула, что никогда не старалась молодиться и давно научились принимать свой возраст. К тому же артистка поддерживает общение исключительно со своими сверстниками, поэтому ей не приходится испытывать комплексы. Звезда уверена, что в любом возрасте есть свои прелести.

«Ревности к молодости у меня нет», — подытожила Вертинская в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Марианна Вертинская даже в 80 лет в восторге от отражения в зеркале: с годами стала только лучше
Фото: Legion-Media, кадр из программы "Судьба человека"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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