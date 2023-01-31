Мари Кондо раскрыла грандиозный обман: фанаты «Магической уборки» в ужасе

Выход книги «Магическая уборка» в свое время наделал немало шума. У творения Мари Кондо появилось огромное количество поклонников по всему миру, принявшихся наводить порядок в доме, следуя наставлениям автора. Вот только оказалось, что писательница больше не придерживается своих же правил.

Когда знаменитость писала свою книгу о секретах правильной сортировки, ей было 27 лет и у нее не было детей. С тех пор жизнь Кондо кардинально изменилась: автор бестселлера стала многодетной матерью и, по ее же собственному признанию, совсем перестала наводить порядок в доме.

Об этом Кондо честно рассказала в интервью изданию Washington Post. Между тем поклонники «Магической уборки» не скрывают, что находятся в ужасе и чувствуют себя обманутыми. В Сети писательницу сравнивают с фитнес-гуру, который вдруг начал поедать жирное и мучное, обзавелся лишними кило и признался, что наконец-то почувствовал себя по-настоящему счастливым.