Марго Овсянникова из «Дома-2» огорошила признанием: вот какой она была до набора веса

Маргарита Овсянникова прославилась благодаря телешоу «Дом-2». Скандальный проект помог ей стать блогером и построить актерскую карьеру. Два года назад Маргарита снялась в сериале «Содержанки» и закрепила свою популярность.

Сегодня в это трудно поверить, но когда-то Овсянникову считали толстушкой. В детстве будущая телезвезда занималась танцами, и преподавательница постоянно делала акцент на ее лишнем весе. Эстафету подхватили родители Маргариты, которые постоянно твердили ей, что она толстая. Маленькой Овсянниковой запрещали есть сладкое и жирное.

Недавно экс-участница «Дома-2» поделилась своей детской фотографией. У Маргариты было стройное тело, плоский живот и худые ноги. Получается, что ее проблемы с весом — выдумка взрослых. А вот полнеть Овсянникова начала уже позже. Девушка стала заедать стресс батончиками и шаурмой, и в результате ее «разнесло». Маргарита призналась, что в старших классах ее лицо было похоже на шар, а бедра терлись друг о друга.

Тревогу забила мать. Она отвела дочку к диетологу, который научил ее считать калории. С годами вес Маргариты пришел в норму.