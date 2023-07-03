Маргарита Павловна из «Покровских ворот» закрутила с иностранцем: добром не кончилось

Инна Ульянова обрела народную любовь после выхода комедии «Покровские ворота». Роль властной Маргариты Павловны стала визитной карточкой актрисы. В реальной жизни Инна Ивановна, как и ее героиня, не была белой и пушистой.

Ульянова обладала трудным характером, поэтому мужчины не могли с ней ужиться. Все ее романы заканчивались ничем, что актриса болезненно переживала. Но особенно тяжело ей далось расставание с французским летчиком Константином Фельдзером. Он часто бывал в СССР по работе, а Инна Ивановна навещала его в ответ во время гастролей в Париже.

Константин влюбился в актрису без памяти и сделал ей предложение. Однако Ульянова ответила отказом. Неизвестно, почему Инна Ивановна так решила — то ли дело в переезде за границу, который не входил в ее планы, то ли в том, что она не хотела рушить карьеру своего отца-чиновника. Брак дочери с иностранцем мог лишить его должности.

После этого влюбленные переписывались и встречались при возможности еще четыре года. Их разлучила смерть летчика. Тогда Ульянова сожгла все его письма — так она поставила крест на этом романе. После личная и карьерная жизнь актрисы пошли под откос.