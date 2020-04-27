Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана из-за побоев жен

Несмотря на то, что его бывшие супруги постоянно жаловались на рукоприкладство, артист признался в этом совсем недавно.

Марат Башаров известен миллионам телезрителей. Успешный актер снимается в кино и ведет популярные телевизионные передачи, и армия его поклонников растет с каждым днем. Однако есть в биографии звезды и темные пятна. Многие знают Марата как дебошира и обидчика женщин.

Его избранницы, в том числе бывшие супруги, часто жаловались на побои. Башаров в рукоприкладстве не признавался и лишь недавно заявил, что поднимал руку на своих возлюбленных.

«Конечно, я бил своих жен», – признался 45-летний Марат в интервью Лере Кудрявцевой.

В связи с этим поклонники его творчества и критики считают, что Башаров не заслуживает права носить звание заслуженного артиста Татарстана. С требованием лишить Марата регалий в сети была создана петиция.

«Стыдно иметь для Республики Татарстан такого заслуженного артиста», – говорит автор прошения.

При этом авторов петиции возмущает как сам факт рукоприкладства, так и то, что звезда говорит об этом открыто.

Подписчики артиста соглашаются с тем, что ведущего стоит оставить без работы. Пользователи социальной сети наперебой пишут негативные комментарии.

«Вы ломаете носы своим женщинам. Зачем?», «Унижать женщин – удел закомплексованных мужчин!» – возмущаются фолловеры.

Стоит отметить, что до сих пор, несмотря на домашнее насилие и пристрастие к алкоголю, Марат Башаров продолжает работать в кино и вести популярные шоу.