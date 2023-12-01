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Марат из «Слова пацана» играл в другой криминальной драме: более жестокий сериал

1 декабря 2023 18:45
Марат из «Слова пацана» играл в другой криминальной драме: более жестокий сериал

Артист нарасхват у режиссеров.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» бьет все рекорды. Не последнюю роль в успехе картины сыграл яркий актерский состав. В проекте снялись не только популярные и маститые актеры, но и юноши, которые только делают первые шаги на экране. Одной из главных звезд сериала стал 24-летний Рузиль Минекаев: за его плечами уже пять киноработ.

Первая популярность к фактурному юноше пришла после премьеры криминальной драмы «Смычок». По сюжету скрипач оказывается втянут в оборот запрещенных веществ. Минекаеву в проекте досталась одна из ключевых ролей — соседа главного героя, который мечтает покорить рэп-сцену.

Сериал получил хорошие отзывы от зрителей и критиков, но вряд ли проект можно сравнить по полярности со «Словом пацана». Съемки в кино артист также совмещает с работой в театре «Школа современной пьесы».

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»
Алла Новикова
Алла Новикова
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