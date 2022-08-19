Марафоны даром не прошли: при виде 60-летнего Лепса фанаты опешили
Поклонники не смогли скрыть свое удивление.
После развода со своей возлюбленной Анной Шаплыковой Григорий Лепс активно занялся спортом. Музыкант не раз признавался, что проводит все свободное время в тренажерных залах и любит бег. Как отметили поклонники, новое увлечение музыканта явно пошло ему на пользу.
Судя по публикациям фанатов с недавнего концерта, Лепс показал яркое и энергичное шоу. Певец активно танцевал всю программу, поражая фанатов своей физической формой и выносливостью.
«Вот это энергия в 60!», «Приятно смотреть, стал за собой следить, сразу видно разницу!», «Какой стал крутой, достойный результат», — пишут удивленные пользователи Сети.
Также многие поклонники признались, что опыт Лепса заставил и их задуматься о спорте. Якобы музыкант смог добиться весьма впечатляющих результатов и стал отличным примером для подражания.