Марафоны даром не прошли: при виде 60-летнего Лепса фанаты опешили

После развода со своей возлюбленной Анной Шаплыковой Григорий Лепс активно занялся спортом. Музыкант не раз признавался, что проводит все свободное время в тренажерных залах и любит бег. Как отметили поклонники, новое увлечение музыканта явно пошло ему на пользу.

Судя по публикациям фанатов с недавнего концерта, Лепс показал яркое и энергичное шоу. Певец активно танцевал всю программу, поражая фанатов своей физической формой и выносливостью.

«Вот это энергия в 60!», «Приятно смотреть, стал за собой следить, сразу видно разницу!», «Какой стал крутой, достойный результат», — пишут удивленные пользователи Сети.

Также многие поклонники признались, что опыт Лепса заставил и их задуматься о спорте. Якобы музыкант смог добиться весьма впечатляющих результатов и стал отличным примером для подражания.