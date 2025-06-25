Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан

Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан

25 июня 2025 07:29
Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан

Персонаж превосходит всех остальных жителей дворца.

Пока зрители спорят, кто умнее — Маомао с ее нюхом на яды или Лакан с его гроссмейстерскими интригами, в углу сидит человек, которого они все тихо боятся. И имя этому герою «Монолога фармацевта» Луомен.

Самый умный в аниме

Тот самый скромный аптекарь, приемный отец Маомао, который ни разу не поднял голос, но один его взгляд способен остановить словесную дуэль между двумя самыми острыми умами сериала. Он не громкий, не нарциссичный, и в этом — его главная сила.

Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан

В аниме много гениев, но этот выделяется

Маомао гениальна — это не обсуждается, так разбираться с интригами и лечить не сможет никто. Но тот, кто вырастил её в гнилом квартале Красных фонарей, научил распознавать симптомы с одного взгляда и думать до того, как чувствовать — именно он и есть главный ум.

Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан

Луомен передал ей не только знания, но подход: «Сомневайся всегда, проверяй всё. Даже себя». Он не просто наставник, он — система координат, в которой Маомао смогла вырасти не чудиком, а вундеркиндом без мании величия.

А что родной отец героини

Лакан же — отдельный типаж. Легенда, стратег, разрушитель судеб. Умный, харизматичный, и, как оказалось, невероятно слепой, не способный различать лица людей. Но именно Луомен помог ему с этим справиться.

Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан

Но в отличие от всех прочих гениев, Луомен не хочет власти. Он не строит планов, не плетёт сетей. Его цель — жить по-человечески и сохранить Маомао от ошибок, которые уже сломали Лакана. Он — тихий наблюдатель, который знает: нельзя вылечить тех, кто не хочет меняться.

Атмосфера «Монолога фармацевта» с первых кадров: 5 аниме для тех, кто уже скучает по Маомао и Жэньши.

Фото: Кадр из сериала «Монолог фармацевта»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
«Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 «Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 Читать дальше 20 июля 2025
«Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго «Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго Читать дальше 20 июля 2025
20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы 20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы Читать дальше 20 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше