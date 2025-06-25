Маомао, ты больше не мамочка: фанаты вычислили самого умного в «Монологах фармацевта» — и это даже не Лакан

Пока зрители спорят, кто умнее — Маомао с ее нюхом на яды или Лакан с его гроссмейстерскими интригами, в углу сидит человек, которого они все тихо боятся. И имя этому герою «Монолога фармацевта» Луомен.

Самый умный в аниме

Тот самый скромный аптекарь, приемный отец Маомао, который ни разу не поднял голос, но один его взгляд способен остановить словесную дуэль между двумя самыми острыми умами сериала. Он не громкий, не нарциссичный, и в этом — его главная сила.

В аниме много гениев, но этот выделяется

Маомао гениальна — это не обсуждается, так разбираться с интригами и лечить не сможет никто. Но тот, кто вырастил её в гнилом квартале Красных фонарей, научил распознавать симптомы с одного взгляда и думать до того, как чувствовать — именно он и есть главный ум.

Луомен передал ей не только знания, но подход: «Сомневайся всегда, проверяй всё. Даже себя». Он не просто наставник, он — система координат, в которой Маомао смогла вырасти не чудиком, а вундеркиндом без мании величия.

А что родной отец героини

Лакан же — отдельный типаж. Легенда, стратег, разрушитель судеб. Умный, харизматичный, и, как оказалось, невероятно слепой, не способный различать лица людей. Но именно Луомен помог ему с этим справиться.

Но в отличие от всех прочих гениев, Луомен не хочет власти. Он не строит планов, не плетёт сетей. Его цель — жить по-человечески и сохранить Маомао от ошибок, которые уже сломали Лакана. Он — тихий наблюдатель, который знает: нельзя вылечить тех, кто не хочет меняться.

Атмосфера «Монолога фармацевта» с первых кадров: 5 аниме для тех, кто уже скучает по Маомао и Жэньши.