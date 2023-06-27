Мануэле уже 60 лет: глядя на нее, в это невозможно поверить (фото)

В 90-е годы актрису Гресию Кольменарес называли «королевой мыльных опер». Она засветилась в главных аргентинских теленовеллах того времени: «Девушка по имени Судьба», «Мануэла», «Детвора». Весь мир был очарован ангелоподобной внешностью Гресии, а коллеги не скрывали своей зависти к суперуспешной актрисе.

Сегодня те времена остались в прошлом. Кольменарес уже 20 лет не снимается в кино, и помнят об артистке только самые верные поклонники. В 2001 году Гресия переехала во Флориду, где и по сей день почивает на лаврах.

Кольменарес ничуть не жалеет об уходе из кино. На пике славы она заработала баснословное состояние, которое прокормит ее до глубокой старости. Смена страны и деятельности пошла актрисе на пользу. В свои 60 лет Гресия выглядит превосходно — она будто отключила законы времени и природы. У Кольменарес потрясающая фигура без намека на лишний вес и такое же миловидное лицо, как и 30 лет назад. Она по-прежнему улыбчива и полна энергии.

О личной жизни аргентинской звезды мало что известно. Гресия дважды была замужем, но оба брака распались. От второго мужа у Кольменарес родился сын, которому уже 30 лет.