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Киноафиша Статьи Манижа поставила завравшуюся Шукшину на место: вот что произошло

Манижа поставила завравшуюся Шукшину на место: вот что произошло

21 июня 2022 12:15
Манижа поставила завравшуюся Шукшину на место: вот что произошло

Конфликт знаменитостей продолжает набирать обороты.

Манижа прокомментировала нападки Марии Шукшиной в свой адрес. Мнением певица поделилась в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Не так давно знаменитая артистка в своих социальных сетях набросилась на Манижу из-за ее отъезда в Париж. Как посчитала Шукшина, исполнительница решила переехать из России и теперь активно критикует страну и соотечественников из-за рубежа. Однако подобные заявления знаменитости не соответствуют действительности. Как рассказала сама Манижа, которая не прошла мимо нападок Шукшиной, она действительно была вынуждена отправиться в столицу Франции, чтобы навестить больную сестру, но после этого сразу же вернулась в Россию и уже давно находится дома.

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Манижа особенно подчеркнула, что публикация актрисы о ней основана полностью на лжи. По мнению певицы, в подобных случаях нужно пользоваться достоверными источниками, чтобы не выглядеть «глупо», и проверять всю информацию.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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