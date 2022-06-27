Манипуляторши и интриганки: 3 самых коварных женщины Зодиака

"О женщины, вам имя – вероломство!" – такие слова когда-то Уильям Шекспир вложил в уста героя своей пьесы. Прав ли был Гамлет, называя представительниц прекрасного пола обманщицами, злостными нарушительницами моральных законов и интриганками? Астрологи считают, что в его словах есть доля истины – они назвали три знака зодиака, под которыми чаще всего рождаются коварные манипуляторши.

Рак

На первый взгляд представительница водного знака – сущий ангел во плоти. На второй – тоже. Сколь усердно и внимательно не приглядывайся к женщине-Раку, отыскать изъян невозможно.

Она заботлива, нежна, не склонна к бурному выяснению отношений – очень скоро мужчине, на пути которого повстречался такой идеал, крепко задумывается о том, что такое золото надо брать, пока кто-то другой не опередил.

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Однако как только будут сказаны заветные слова, девушка-Рак покажет свое истинное личико. Партнер оглянуться не успеет, как окажется в ее ласковых сетях, а выбраться из них на волю уже не сможет. "Если я захочу сделать кого-то счастливым, его уже ничто не спасет", – вот девиз Рака.

Скорпион

Женщина, появившаяся на свет под знаком Скорпиона, в старину наверняка прослыла бы ведьмой. Глаз у нее острый, проницательный, видит людей насквозь и, словно сканер, легко "считывает" их истинную сущность.

Благодаря своему дару уроженка водного знака способна прибрать к рукам кого угодно, играя на его пороках, слабостях, чувствительных струнах души.

Обижать барышню-Скорпиона категорически не рекомендуется – хорошо, если проклянет, а то ведь может не понадеяться на карму и взять месть в свои руки. И будьте уверены, представительница знака не успокоится, пока не воплотит свой коварный замысел в жизнь.

Рыбы

Рыбку заподозрить в коварстве довольно сложно. Глядя на эту кисейную барышню, невозможно представить, что мечтательный вид у нее не потому, что наяву грезит о принцах и единорогах, а потому, что придумывает, как бы навести суету и предвкушает реакцию окружающих.

Женщина-Рыба, словно режиссер, тщательно работает над своими "постановками" – ей нравится подстраивать все так, чтобы люди подчинялись ее воле.

Кроме того, она виртуозно лжет, так, что отличить вымысел от правды не представляется возможным. А самое главное, Рыбка в конечном итоге сама начинает верить в свою ложь и идет на все, чтобы убедить окружающих в своей правоте. В крайних случаях она прибегает к слезам и истерикам – ведь как можно не поверить плачущей женщине?