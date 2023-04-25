Манипулируют людьми: 3 самых коварных знака Зодиака

Прирожденные манипуляторы убеждены - мир делится на хитроумных кукловодов (к которым, собственно, они себя и причисляют) и ведомых марионеток (то есть их жертв). К сожалению, едва ли не каждому человеку пришлось в свое время на собственном опыте испытать, каково это - оказаться во власти искусного интригана. Такие люди легко втираются в доверие, выпытывают сокровенные тайны, а после, использовав полученные данные в своих корыстных целях, исчезают без следа. По наблюдениям астрологов, такие коварные дамы и господа появляются на свет под определенными знаками зодиака. Встретив их на своем пути, смотрите в оба: предадут и глазом не моргнут!

Лев

Кредо представителей огненной стихии - “Все люди как люди, а я - король зодиака”.

Львы свято верят в свою исключительность, которая, как им кажется, дает карт-бланш и развязывает руки абсолютно для любых действий. Обмануть? Предать? Обвести вокруг пальца? Этому знаку позволено все!

Можно, конечно, попробовать играть по львиным правилам - петь им дифирамбы, осыпать комплиментами, хвалить даже за сущие пустяки. В этом случае есть шанс, что огненный знак еще не скоро отправит жертву в утиль. Но стоит на шаг отступить от этой роли, как “Ам!” - и Лев уже съел дерзкого предателя.

Дева

На первый взгляд Девы кажутся довольно предсказуемыми созданиями. Но не стоит обманываться их простым, как пара копеек, внешним видом. В глубине души представители земной стихии - прирожденные манипуляторы, вы и глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в их власти.

У любой Девы есть цели. И она хочет их достичь.

Если для этого ей понадобится пойти по головам, она с чувством собственной правоты сделает это, и неважно, кто пострадает при этом - посторонний или близкий человек. Использовав свою жертву, Дева отправится дальше без чувства вины и сожаления за содеянное.

Скорпион

“Манипулятор, сотый левел”, - так можно коротко охарактеризовать представителей водного знака.

Скорпион - существо хладнокровное и опасное, в окружающих он видит в первую очередь не живых людей со своими потребностями, а тех, кто может принести ему пользу или не может.

С первыми Скорпион будет поддерживать отношения вплоть до того момента, пока не воспользуется всеми ресурсами. А после бросит, как пустую упаковку из-под еды. Представители водной стихии не утруждают себя даже попрощаться с несчастными - просто исчезают из их жизни навсегда.