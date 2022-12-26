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Киноафиша Статьи Маму Кевина из «Один дома» не узнать: она превратилась в усохшую старушку

Маму Кевина из «Один дома» не узнать: она превратилась в усохшую старушку

26 декабря 2022 08:00
Маму Кевина из «Один дома» не узнать: она превратилась в усохшую старушку

Кэтрин О’Хара уже исполнилось 68 лет.

Зрители новогоднего семейного фильма «Один дома» хорошо помнят не только юного главного героя Кевина и грабителей, но и маму мальчика. Женщина из всей семьи первой понимает, что совершила непростительную ошибку, забыв сына в огромном особняке, и идет на любые жертвы, чтобы вернуться к нему домой. Эту роль исполнила актриса , которая после премьеры стала всемирно известной. Хотя в кино она начала сниматься еще с середины 1980-х.

Маму Кевина из «Один дома» не узнать: она превратилась в усохшую старушку

Сейчас О’Хара уже исполнилось 68 лет, и узнать в ней ту рыжеволосую цветущую женщину из «Один дома» почти невозможно. С годами она стала очень худенькой, а на лице появились глубокие морщины. Возрастные изменения актриса не скрывает. Тем более что она по-прежнему успешна в работе. За последние годы Кэтрин стала звездой сериалов «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Шиттс Крик», последний проект принес ей множество премий. Кроме того, О’Хара занимается написанием сценариев и озвучкой анимационных лент.

Фото: Кадр из фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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