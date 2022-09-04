Мамочкам на заметку: пройдите тест, чтобы узнать, правильно ли вы кормите ребенка

Дискуссии о том, каким должен быть детский рацион, сколько раз в день кормить ребенка и в каких количествах, не утихают по сей. Многие мамочки считают, что им лучше известны потребности своего отпрыска, а потому ориентироваться нужно в первую очередь на них, а не на общие рекомендации. Однако специалисты придерживаются мнения, что соблюдать определенные правила питания необходимо, причем, что называется, с пеленок. Кстати, медики говорят, что приучить малыша к здоровому питанию будет проще, если позволить ему принимать посильную помощь в приготовлении пищи - разумеется, никто не говорит о том, чтобы доверить трехлетнему ребенку резать овощи, но попросить его, например, посолить блюдо, уже можно. Специалисты убеждены, что благодаря такому подходу дети охотнее едят полезные продукты, кроме того, во время совместной готовки можно в увлекательной форме рассказывать ребенку о пользе тех или иных овощей и фруктов. Отмечают медики и важность совместных трапез, когда вся семья собирается вместе за столом. Считается, что у детей, которые едят в компании взрослых, быстрее развиваются навыки общения.

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