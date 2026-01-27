Мамочка Два Тапочка: в 32 года узнал, что лицо хозяйки Тома и Джерри вырезали из мультфильма, делюсь с вами

Помните этот голос, от которого Том вжимался в пол, а Джерри летел в свою нору? Хриплый, гневный, не терпящий возражений. Его хозяйка — легендарная «Мамочка-Два-Тапочка» — навсегда осталась для нас силуэтом в дверном проеме, парой грозно постукивающих туфель и белых перчаток.

Но был один-единственный момент, когда аниматоры Уильям Ханна и Джозеф Барбера показали её лицо. И затем навсегда стёрли.

В эпизоде 1950 года «Saturday Evening Puss» любопытный зритель мог разглядеть больше. В сцене, где Том пытается вернуться домой после ночной вечеринки, камера ненадолго поднимается — и мы видим её: крупную афроамериканку в очках, с серьёзным, недовольным выражением лица. Этот кадр стал уникальным, а затем — скандальным.

Причина исчезновения проста и сложна одновременно. К середине XX века в американском обществе всё громче зазвучали голоса против расистских стереотипов, десятилетиями тиражируемых в анимации. Образ служанки-«мамочки» — полной, вечно кричащей и говорящей на южном диалекте — стал восприниматься как унизительная карикатура. Студия MGM, не желая проблем и следуя духу времени, приняла решение: вырезать спорные моменты.

Именно это, кстати, спасло сериал от полного забвения. Вместо того чтобы отправить классику в архив как «неполиткорректную», создатели пошли на редактирование. Так что мы всегда смотрели отредактированную версию, о чем я лично узнал совсем недавно.