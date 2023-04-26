Мамины копии: снимок дочерей Рапунцель из «Дома-2» никого не оставит равнодушным

Ольга Рапунцель , покинув шоу «Дом-2», продолжает держать поклонников в курсе главных событий своей жизни. Еще на скандальной телестройке яркая участница вышла замуж за Дмитрия Дмитренко, от которого родила двоих дочерей — Василису и Софию.

В настоящее время фолловеры Ольги горячо обсуждают новость о ее разводе. Рапунцель призналась, что супруг поднимал на нее руку, а также изменял ей. Терпеть такое отношение к себе блогер больше не намерена, поэтому вместе с наследницами съехала от мужа на съемную квартиру.

Экс-участница реалити не унывает и все свое свободное время проводит с любимыми дочерями. По этой причине пятилетняя Василиса и двухлетняя София часто появляются в социальных сетях своей матери. Один из снимков сестер, который Рапунцель обнародовала в своем Telegram-канале, произвел настоящий фурор. Интернет-пользователи были удивлены тому, что обе малышки — полные копии своей популярной родительницы.