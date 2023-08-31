«Мамины дочки»: Успенская растрогала народ редким фото с двумя любимыми девочками
Не так давно в семье случилось пополнение.
Любовь Успенская своими откровениями попадает в самое сердце. Артистка демонстрирует семейную идиллию, наполняя соцсети фото и видео. Певица сняла новый ролик сразу с двумя любимыми девочками, и поклонники вновь потянулись за носовыми платками.
Проникновенный контент с подписью «мамины дочки» появился на странице единственной дочери королевы шансона — Татьяны Плаксиной. Наследница исполнительницы взяла на руки домашнего питомца, который появился в звездном доме не так давно.
Хвостатый друг стал подарком от Николая Баскова. Котенка назвали Никки, но вскоре выяснилось, что пушистый мальчик оказался девочкой.
Кошка заметно подросла и стала грациозной красавицей. Плаксина сильно привязана к животному. Любовь Залмановна запечатлела на камеру, как Татьяна нежно целует довольную мордочку. За кадром слышно, как знаменитость называет героинь ролика «рыбоньками» и «красивыми девочками».
Такая нежность умилила подписчиков:
«Я аж расплакалась. Мне мама никогда так не говорила», «Какие вы красивые мама с дочкой, умоляю, не теряйте друг друга», «Какая любовь, ну все, лямур», — заметили они в комментариях.