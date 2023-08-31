«Мамины дочки»: Успенская растрогала народ редким фото с двумя любимыми девочками

Не так давно в семье случилось пополнение.

Любовь Успенская своими откровениями попадает в самое сердце. Артистка демонстрирует семейную идиллию, наполняя соцсети фото и видео. Певица сняла новый ролик сразу с двумя любимыми девочками, и поклонники вновь потянулись за носовыми платками.

Проникновенный контент с подписью «мамины дочки» появился на странице единственной дочери королевы шансона — Татьяны Плаксиной. Наследница исполнительницы взяла на руки домашнего питомца, который появился в звездном доме не так давно.

Хвостатый друг стал подарком от Николая Баскова. Котенка назвали Никки, но вскоре выяснилось, что пушистый мальчик оказался девочкой.

Кошка заметно подросла и стала грациозной красавицей. Плаксина сильно привязана к животному. Любовь Залмановна запечатлела на камеру, как Татьяна нежно целует довольную мордочку. За кадром слышно, как знаменитость называет героинь ролика «рыбоньками» и «красивыми девочками».

Такая нежность умилила подписчиков: