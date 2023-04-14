Мамина улыбка: народ ошеломлен повзрослевшим сыном Фриске (фото)
Наследник артистки встретил свой первый юбилей.
После смерти Жанны Фриске ее сын Платон остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым. Первые годы телеведущий старательно скрывал наследника от публики, однако не так давно начал делиться его снимками с поклонниками.
Так, несколько дней назад Шепелев в своих социальных сетях опубликовал фото сына, приурочив кадр к его 10-летию. В публикации Платон красуется в яркой пижаме и счастливо улыбается.
Подписчики не прошли мимо трогательного снимка. В комментариях они с удивлением отметили, как быстро растет мальчик. И Платон, по их мнению, день ото дня все больше и больше становится похожим на свою прославленную маму, унаследовав ее жизнерадостную улыбку.
«Как похож на Жанну», «Мамин сын», «Как быстро летит время, Платон так сильно вырос», «Какой красивый мальчик. На маму сильно похож», — считают пользователи Сети.