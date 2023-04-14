Мамина улыбка: народ ошеломлен повзрослевшим сыном Фриске (фото)

После смерти Жанны Фриске ее сын Платон остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым. Первые годы телеведущий старательно скрывал наследника от публики, однако не так давно начал делиться его снимками с поклонниками.

Так, несколько дней назад Шепелев в своих социальных сетях опубликовал фото сына, приурочив кадр к его 10-летию. В публикации Платон красуется в яркой пижаме и счастливо улыбается.

Подписчики не прошли мимо трогательного снимка. В комментариях они с удивлением отметили, как быстро растет мальчик. И Платон, по их мнению, день ото дня все больше и больше становится похожим на свою прославленную маму, унаследовав ее жизнерадостную улыбку.