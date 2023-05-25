Мамина только улыбка: дочери Швецовой из «Тайн следствия» не повезло с генетикой

Анна Ковальчук не может похвастаться богатой фильмографией. Зато ей было суждено сыграть двух культовых героинь — Марию Швецову из «Тайн следствия» и булгаковскую Маргариту.

Цифра два вообще магическим образом связана с актрисой. Ковальчук дважды была замужем, также у нее двое детей от двух супругов. Примечательно, что свою старшую дочь Злату Анна родила чуть ли не на съемках «Тайн следствия» — настолько актриса была предана проекту.

С тех пор прошло почти 23 года. Сегодня Злата уже совсем взрослая девушка, которую часто сравнивают с именитой матерью. Однако поклонники не видят никаких общих черт у нее и у Анны, кроме узнаваемой улыбки. Злата отнюдь не стройная красавица, как Ковальчук: девушка обладает пышными формами, у нее почти отсутствует талия.

Дело в том, что наследница экранной Маргариты пошла в своего отца Анатолия Ильченко. Пухлый и круглолицый актер никогда не был стройным и фигуристым красавцем. Злата, как и он, склонна к полноте, поэтому в этом плане ей не повезло с генетикой.