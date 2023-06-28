«Мамина порода»: сын Вертинской и Михалкова поразил народ красотой (фото)
О таком мачо мечтают многие.
Впервые Михалков стал отцом в браке с Анастасией Вертинской. У пары родился сын Степан. В отличие от родителей, публичным человеком он не стал.
Звездный наследник занялся ресторанным бизнесом. На светских тусовках он не бывает и не дает интервью журналистам. Многие даже не догадываются, как выглядит сын Михалкова и Вертинской. Меж тем, несмотря на возраст, он остается эффектным красавцем.
Степан давно разменял шестой десяток, но держит себя в отличной форме. В Сети горячо обсуждают редкое фото мужчины, который поражает всей своей статью и привлекательностью. Многие сходятся во мнении, что он больше похож на своего деда по материнской линии — Александра Вертинского.
«Хорош. Не в толстячков Михалковых. Мамина порода», «Интересный молодой человек с чертовщиной в глазах», «Похож на мамочку, Анастасию Вертинскую. Красавец. Благородное лицо»,
— пишут интернет-пользователи.