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«Мамина порода»: сын Вертинской и Михалкова поразил народ красотой (фото)

28 июня 2023 06:30
«Мамина порода»: сын Вертинской и Михалкова поразил народ красотой (фото)

О таком мачо мечтают многие.

Впервые Михалков стал отцом в браке с Анастасией Вертинской. У пары родился сын Степан. В отличие от родителей, публичным человеком он не стал.

Звездный наследник занялся ресторанным бизнесом. На светских тусовках он не бывает и не дает интервью журналистам. Многие даже не догадываются, как выглядит сын Михалкова и Вертинской. Меж тем, несмотря на возраст, он остается эффектным красавцем.

Степан давно разменял шестой десяток, но держит себя в отличной форме. В Сети горячо обсуждают редкое фото мужчины, который поражает всей своей статью и привлекательностью. Многие сходятся во мнении, что он больше похож на своего деда по материнской линии — Александра Вертинского.

«Мамина порода»: сын Вертинской и Михалкова поразил народ красотой (фото)

«Хорош. Не в толстячков Михалковых. Мамина порода», «Интересный молодой человек с чертовщиной в глазах», «Похож на мамочку, Анастасию Вертинскую. Красавец. Благородное лицо»,

— пишут интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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