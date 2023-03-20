Мамина копия: Вера из «Ворониных» показала свою дочку (фото)

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова увезла семью подальше от столичной суеты — на Мальдивы. Актриса пожаловалась подписчикам, что на отдыхе время летит быстрее, чем следовало бы, и напомнила о ценности мгновений жизни. Свой пост артистка сопроводила фотографиями в купальнике на фоне пляжных пейзажей, но главной героиней публикации неожиданно стала дочь Волковой. На нем мама и дочь расположились на лежаке и хитро смотрят в камеру.

«Лиза на совместной фотографии так на вас похожа», «С такими классными родителями ее ждет чудесное будущее», «Мальдивы вам к лицу», — прокомментировали подписчики один из кадров.

Звездная наследница — дочь Волковой и Андрея Карпова. Девочке недавно исполнилось 12 лет. Лиза уже знает, кем хочет быть и куда пойдет учиться. Однако на эту тему в поздравительной публикации родители распространяться не стали. Как и обещали, они подарили ей разрешение на личный аккаунт в соцсети.