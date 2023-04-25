Мамина или папина? Удивитесь, увидев подросшую дочь Татьяны Арнтгольц (фото)

Татьяна Арнтгольц стала звездой отечественного экрана в начале нулевых. Она снималась в сериалах «Простые истины» и «Next», а также в фильмах «Последний уик-энд» и «Глянец».

В те годы обворожительная актриса будоражила умы многих поклонников, но свой выбор она остановила на коллеге Иване Жидкове. Его можно увидеть в фильмах «Белая гвардия» и «На Верхней Масловке». Правда, их брак продержался всего пять лет. И даже рождение дочери Марии не скрепило этот звездный союз.

Сегодня наследнице актеров 13 лет, и родители иногда выкладывают ее фотографии, в том числе и совместные. Татьяна и Иван сохранили дружеские отношения и иногда видятся ради дочери. Мария унаследовала черты обоих родителей. Примечательно, что девочка предпочитает мальчишеский стиль в противовес женственному, который выбирает ее мать.

Поклонники гадают, на кого же больше похожа Мария. Мнение пользователей Сети разделилось: «Вот теперь стало видно, что доченька — копия папы!», «Красивая Маша, как и ее мать», «И все-таки папина дочка. Без обид к маме».