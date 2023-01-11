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Мамина или папина: гляньте, какой красоткой стала дочь Джулианны Мур (фото)

11 января 2023 09:15
Мамина или папина: гляньте, какой красоткой стала дочь Джулианны Мур (фото)

Звездная наследница заставила всех говорить о себе.

Джулианна Мур подарила своему мужу, режиссеру Барту Фрейндлиху, двоих детей — сына Калеба и дочь Лив. В последнее время внимание прессы приковано к звездной наследнице, отметившей весной прошлого года свое 20-летие.

Стоит признать, что Лив выросла настоящей красавицей. От своей знаменитой матери она унаследовала рыжий цвет волос и серые глаза. Любопытно, что дочь Мур похожа на нее не только внешне. Так, она последовала примеру родительницы и в 2009 году дебютировала на большом экране, снявшись в картине под названием «Нянька по вызову».

Кроме того, Лив попробовала себя в качестве модели — и весьма успешно. Не так давно вместе с Мур она поучаствовала в фотосессии для рекламной кампании косметического бренда Hourglass. На получившихся снимках мать и дочь запечатлены в обнимку, и теперь интернет-пользователи охотно обсуждают эти кадры.

Мамина или папина: гляньте, какой красоткой стала дочь Джулианны Мур (фото)
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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