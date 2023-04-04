Мамина или папина? Глазам не поверите, увидев дочь Фила из «Бригады» (фото)

Владимир Вдовиченков проснулся знаменитым после серила «Бригада». Актер сыграл одного из членов криминального квартета — Фила. Он был другом Саши Белого.

Несколько лет назад Вдовиченков жил с артисткой Ольгой Филипповой. Она известна по картинам «Кармен», «Солдаты» и «Серебряный бор». В этом союзе родилась их дочь Вероника, которой недавно исполнилось 18 лет.

На днях Филиппова поделилась трогательным семейным фото со своей наследницей. Снимок потряс поклонников актрисы, ведь девочка поразительно похожа на родителей. Подписчики Ольги начали гадать, чьи же гены пересилили. Одни написали, что Вероника — точная копия матери, другим же показалось, что девочка переняла черты именитого папы.

Филиппова и Вдовиченков прожили вместе десять лет, но свои отношения так и не зарегистрировали. Ольга тяжело переживала уход Владимира из семьи. У актера тем временем начался бурный роман с Еленой Лядовой, в которую он влюбился на съемках «Левиафана». Вскоре пара официально оформила отношения.

Сегодня Вдовиченков и Лядова ведут закрытый образ жизни. Они редко дают интервью и не бывают на красных дорожках. Лядова стала четвертой официальной женой актера. От второй супруги Анны у Владимира есть сын Леонид.