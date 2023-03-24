Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мамин симпатяга: сын Жасмин явно станет покорителем сердец (фото)

Мамин симпатяга: сын Жасмин явно станет покорителем сердец (фото)

24 марта 2023 06:15
Мамин симпатяга: сын Жасмин явно станет покорителем сердец (фото)

Этой весной наследник певицы отметит 7-летие.
 

Певица Жасмин трижды становилась матерью. В 1997 году, будучи замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, она родила сын Михаила, а в ее втором браке с Иланом Шором на свет появились двое детей — Маргарита и Мирон. Артистка не скрывает своих наследников от публики, активно рассказывая про их жизнь в социальных сетях.

Так, для своего младшего сына Мирона она даже завела собственный аккаунт, который ведет самостоятельно. В нем певица постоянно делится свежими снимками наследника, которые никогда не пропускают 10 тысяч его подписчиков.

Как отмечают фанаты, шестилетний Мирон унаследовал всю красоту и харизму своей матери. С годами он становится только красивее и обаятельнее и в будущем обязательно завоюет сердца миллионов поклонниц.

Мамин симпатяга: сын Жасмин явно станет покорителем сердец (фото)

«Мирон — красавчик», «Хороший мальчик растет», — пишут пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video