Мамин симпатяга: сын Жасмин явно станет покорителем сердец (фото)

Певица Жасмин трижды становилась матерью. В 1997 году, будучи замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, она родила сын Михаила, а в ее втором браке с Иланом Шором на свет появились двое детей — Маргарита и Мирон. Артистка не скрывает своих наследников от публики, активно рассказывая про их жизнь в социальных сетях.

Так, для своего младшего сына Мирона она даже завела собственный аккаунт, который ведет самостоятельно. В нем певица постоянно делится свежими снимками наследника, которые никогда не пропускают 10 тысяч его подписчиков.

Как отмечают фанаты, шестилетний Мирон унаследовал всю красоту и харизму своей матери. С годами он становится только красивее и обаятельнее и в будущем обязательно завоюет сердца миллионов поклонниц.