Мамин или папин? Фото сына Жади и Лукаса расставило все по местам

Бразильский сериал «Клон» произвел фурор во всем мире, а исполнители главных ролей обрели неслыханную популярность. Радости поклонников не было предела, когда Жади и Лукас стали парой в реальной жизни.

Джованна Антонелли и Мурило Бенисио крутили роман не только на экране, хотя на момент съемок оба были в других отношениях. Но страсть между актерами была настолько всепоглощающей, что они забыли обо всем на свете. После съемок «Клона» Джованна и Мурило стали жить вместе, и вскоре «Жади» забеременела.

У пары родился мальчик, которого нарекли Пьетро. Однако его появление не скрепило отношения актеров. Бенисио никогда не отличался лебединой верностью партнершам, и союз с красавицей Джованной его тоже не приструнил. Актеры разошлись, а сын остался с матерью.

Сегодня Пьетро уже взрослый парень. Поклонники так и не могут определиться, на кого похож звездный наследник. В комментариях нет никакого согласия:

«Мальчик похож на Лукаса», «Сын красавец — в маму».

Но большинство все-таки склоняются к тому, что гены Мурило победили. У юноши жгуче-черные волосы и такой же пронзительный взгляд, как у отца. Нет сомнений, что его ждет огромное будущее в бразильском кино.