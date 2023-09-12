Маменькин сынок: за что россияне ненавидят наследника Королевой и Тарзана

Наташа Королева стала матерью только во втором браке, в союзе с Игорем Николаевым детей у нее не было. А вот от Сергея Глушко она родила долгожданного сына Архипа.

Певица привлекала мальчика с его ранних лет к звездной жизни, брала его на концерты и приводила на съемки телешоу. Неудивительно, что Глушко-младший тоже начал интересоваться миром шоу-бизнеса.

Сейчас 21-летний молодой человек позиционирует себя как начинающий певец. Он даже записал совместный трек с матерью, хотя куда больше увлекается рэпом. Вот только выступления Архипа Глушко в Сети пока собирают исключительно критические комментарии.

Под видео с недавним концертом недоброжелатели отметили, что музыканту явно не хватает таланта, его голоса людям из зала практически не слышно. Кроме того, исполнителя даже нельзя назвать пластичным, на сцене он держится максимально неестественно. Комментаторы призвали Королеву и Тарзана прекратить тащить сына на эстраду, а дать ему возможность заниматься другой профессией, в которой он еще может преуспеть.