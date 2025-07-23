Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде

Амбициозный юноша стал тем, против кого боролся.

В «Великолепном веке» шехзаде Мурад проскочил по экрану словно статист: влюбился, взгрустнул, исчез. Но если бы шоураннеры не прервали сериал вместе с последним вдохом Сулеймана, зрителей ждали бы максимально «взрослые» серии. Тут и бесконечное братоубийство и жаркие постельные сцены, которым в жизни шехзаде тоже не было конца.

На бумаге — император, на деле — человек, которому даже собственная мать не доверяла без списков и инструкций.

Начнём с родословной

Мурад появился на свет в 1546 году, сын пьяницы и венецианки — что, согласитесь, уже намекает на драматичный характер. Его мать, Нурбану, ещё не успела закрепиться во дворце, как уже начала строить из сына будущего падишаха.

Султан Сулейман быстро заметил внука и отправил его править Акшехиром — на правах губернатора-юниора. Мураду было всего 12. Дедушке, видимо, нравился эффект неожиданности.

С ранних лет он относился к отцу с холодком. Неуважение только усилилось, когда тот занял трон и вместо управления страной принялся нырять в бокалы с вином и в объятия наложниц. Мурад всё понял правильно: чтобы не быть таким же — нужно быть первым.

И когда в 1574 году Селим отправился в мир иной (предположительно — с опустошенным кубком в руке), Мурад немедленно занял трон, предварительно «освободив» от жизненных тягот шестерых родных братьев. Метод — старый, но не добрый: удушение шёлковым шнуром. Для османской династии — будни, но всё же впечатляет.

Дальше началась эпоха роскоши и абсурда

Мурад управлял империей примерно так же, как ребёнок — магазином сладостей: всё хочу, но что с этим делать — не знаю. Государственными делами занимались три силы: мать Нурбану, любимая женщина Сафие и визирь по имени Шеси Ахмед-паша.

Сам падишах предпочитал уединение в гареме, который расширялся быстрее, чем экономика империи успевала это переварить.

Количество детей, рождённых в этих хальветах, вызывает уважение у любого утомлённого родителя XXI века: по разным данным — от 33 до 40. Однако османский закон был суров: все потенциальные соперники наследника должны быть устранены, а потому после смерти Мурада его сын Мехмед велел задушить всех братьев — вместе с 15 беременными наложницами.

Гаремные страсти

Сафие, та самая первая любовь, не только выжила в атмосфере ядовитой конкуренции, но и сама правила игрой. Когда Нурбану требовала от сына плодиться активнее, Сафие, вместо истерик, взялась за дело — сама подбирала Мураду новых женщин. Хладнокровие и расчёт — фирменный стиль будущей валиде.

При этом между Сафие и Нурбану шла тихая холодная война. Последняя даже обвинила невестку в колдовстве, из-за которого Мурад якобы терял интерес к другим наложницам. Скандал закончился пытками служанок, интригами и... очередными фаворитками в спальне султана. Однако главной осталась Сафие — до самого конца.

А где же война и политика, спросите вы?

В какой-то момент Мурад вспомнил, что он — султан, и одобрил Иранскую кампанию. Война закончилась в 1590 году Константинопольским миром, по которому Османская империя отхватила весь Закавказский стол. Географически — успех. Финансово — катастрофа.

Казна опустела, пошли откаты, взятки, армия деградировала, а элита выдыхалась быстрее, чем копились новые наложницы. Мурад всё больше увлекался каллиграфией, а государство всё больше утекало сквозь пальцы.

Прощаемся с султаном

Скончался он в 1595 году — от болезни почек и, возможно, эмоционального выгорания. Его похоронили в роскошном мавзолее у мечети Айя-София. А заодно — окончательно похоронили и ту самую османскую модель правления, где султан был центром власти. После него началась эпоха теневых правительниц — женщин у трона.

Ирония в том, что Мурад, который ненавидел своего отца за слабость, сам превратился в правителя, чьё имя ассоциируется не с подвигами, а с гаремом, казнями и коррупцией. И всё же именно он оставил после себя след, который нельзя стереть. Даже если этот след — скорее красный, чем золотой.

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