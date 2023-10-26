«Маменька Прони Прокоповны»: честное фото жены Малинина высмеяли в Сети

Эмма Малинина пребывает в полной уверенности, что выглядит моложе своего возраста. В блоге врача-гинеколога масса снимков с фильтрами и фотошопом, но блондинка уверяет всех, что ее красота естественная.

И если ретушь видна невооруженным глазом, то работа пластического хирурга над лицом супруги Александра Малинина вызывает споры. Хейтеры уверены, что «злая обколотая ботоксом тетка» точно ложилась под нож. Между тем она сама твердит, что пластики не было, а весь секрет ее красоты кроется в правильном питании, спорте и поддержании ментального здоровья. И есть те, кто ей верит.

Этой весной Эмме исполнился 61 год. В день своего рождения она сделала честное фото, которое подписчики жестко высмеяли. Большинство заметили, что Малинина водит народ за нос.