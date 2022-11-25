Маме Стифлера из «Американского пирога» 61: расплывшаяся фигура ужаснет (фото)

В нулевых о маме Стифлера мечтал чуть ли не каждый подросток. Тогда серия комедий «Американский пирог» пользовалась огромной популярностью. Сексуальную героиню так полюбившуюся зрителям сыграла Дженнифер Кулидж.

Сердца миллионов она покорила сразу: в первой части у актрисы была эпизодическая роль, но сыграла она ее бесподобно. Сомнений в том, что эта героиня появится и в продолжении, не было никаких. Так и случилось. Последующие части также не обошлись без мамы Стифлера, ставшей настоящим секс-символом.

С тех пор прошло немало времени, и сегодня Кулидж уже совсем другая. К сожалению поклонников, 61-летняя звезда экрана уже не может похвастаться былым очарованием и точеной фигурой. В Сеть попали снимки артистки, сделанные не так давно во время одного из светских мероприятий. На них отчетливо видно, что знаменитость сильно поправилась и постарела.