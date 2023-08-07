Мамам повезло: лучшие ученики сентября 2023-го по знакам зодиака

Новый учебный год вот-вот начнется, и родители школьников уже начали к нему подготовку. Для некоторых учеников это действительно праздник, но для других — настоящее испытание и мучение.

Астрологи уверяют, что школьные успехи во многом зависят от знака зодиака ребенка. Некоторые из них будут блестящими учениками в этом сентябре. Но удача улыбнется только трем знакам, а вот остальным, возможно, сразу придется столкнуться с проблемами.

Овен. Старания таких детей быстро заметят учителя. Одноклассники тоже будут уважать их авторитет и статус лидера. Налечь стоит на историю и географию, которые усваиваются чуть хуже.

Козерог. На стороне таких школьников будет сама фортуна. Когда они придут на урок неподготовленными, учителя не станут их спрашивать. А если наступит очередь ответа у доски, то это точно придется на день тщательно вызубренного домашнего задания.

Водолей. Такие дети сразу возьмут высокий старт в учебе, и первые же результаты позволят им несколько расслабиться. Поэтому родители вполне могут уже планировать совместный отпуск на осенние каникулы — ребенка будет за что поощрить.