Мама Верки Сердючки: ахнете, увидев эту бабушку без грима и платочка

Инну Белоконь по имени знают немногие, хотя каждый видел ее не раз. Женщина даже побывала на «Евровидении», но всегда оставалась в тени своего харизматичного спутника. Много лет артистка работает вместе с Андреем Данилко. Она исполняет роль мамы Верки Сердючки, хотя на самом деле старше партнера всего на шесть лет.

Инна с детства мечтала стать врачом, но провалилась на вступительных экзаменах. Тогда она поступила в кулинарное училище, где и встретилась с Андреем. Молодые люди быстро нашли общий язык и создали театр миниатюр под названием «Компот». С тех пор каждый проект они начинали вместе, в том числе и эстрадный образ Верки Сердючки.

Молодая и красивая Белоконь надела на себя платок и легко вжилась в образ мамы. Отношения между артистами всегда оставались дружескими. Инна сопровождала «Верку» на всех выступлениях, в том числе и на конкурсе «Евровидение».

На улицах ее не узнают: в реальной жизни артистка совсем не похожа на пожилую женщину. За гримом и костюмами скрывалась привлекательная дама. Ей всего 55 лет, а выглядит стройная блондинка намного моложе.