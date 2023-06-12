Мама Вера спасла от увольнения: звезду СССР с позором чуть не изгнали из «Девчат»

В начале 60-х годов прошлого века зрители впервые увидели кинокомедию «Девчата», которая сразу же завоевала любовь миллионов советских людей. Цитаты из фильма уже давно стали крылатыми, а героев и кадры из фильма помнят по сей день. Но, как и всегда в кинематографе, в процессе создания этой картины были определенные сложности.

Так, например, непросто проходил подбор актеров, в том числе и на главные роли. На роль Тоси Кислицыной далеко не сразу выбрали Надежду Румянцеву. Сначала режиссер киноленты прочил на ее место свою супругу Наталью Кустинскую. Но потом он решил, что она не подходит для этой роли, поскольку слишком красива. А от предложения сыграть Анфису отказалась уже сама Наталья.

К слову, роль Анфисы едва не стала роковой для Светланы Дружининой.

Так же, как и Наталью Кустинскую, ее посчитали слишком красивой для этой роли. Якобы Тося не сможет выглядеть выигрышно на фоне такой красавицы, поскольку всего лишь миловидна. И Дружинину решили уволить. Но в ситуацию вмешалась Нина Меньшикова, сыгравшая Маму Веру. Она смогла доказать, что Дружинина настолько многогранная актриса, что ее просто обязаны оставить в картине. Так Светлана смогла избежать увольнения.