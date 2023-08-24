Мама уже 82 раза: этой пожилой россиянке все еще мало детей (фото)

Всю свою жизнь она отдала на воспитание наследников.

Татьяна Сорокина известна как самая многодетная мать России. Вместе со своим мужем Михаилом она занималась воспитанием 82 детей. Правда, родным для пары был лишь один ребенок, а остальные — приемными. И до сих пор Татьяна не готова перестать помогать нуждающимся.

Так, уже спустя год после свадьбы, Сорокины встретили свою первую приемную дочку. Их соседка попросила присмотреть за девочкой Сашей, а потом пропала на несколько лет. Вернувшись, она и вовсе сдала ребенка в детский дом.

В то время Татьяна и Михаил воспитывали собственного сына Васю и однажды решили проведать Сашу. Девочка, увидев женщину, взмолилась, чтобы ее забрали из детского дома. Так у Васи появилась сестра.

С годами же количество приемных детей только увеличивалось. Сорокины не могли оставить малышей со сложной судьбой в беде, поэтому помогали всем. А со временем о них узнали СМИ и местные власти, из-за чего количество подопечных только увеличилось.

В итоге все вместе они переехали в большой дом, где до сих пор живет множество человек. Семья Сорокиных совместными усилиями поддерживает быт, а дети теперь ухаживают за своей мамой, которой не так давно исполнилось 70 лет. Татьяна не скрывает, что она никогда не жалела о своем решении и готова продолжить помогать всем обездоленным.