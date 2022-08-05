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Киноафиша Статьи «Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»

«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»

5 августа 2022 10:20
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»

Дженнифер Кулидж раскрыла подробности личной жизни.

Роль мамы Стифлера в молодежной комедии 1999 года «Американский пирог» стала знаковой для Дженнифер Кулидж. На тот момент актрисе было 38 лет, и блестящей карьерой она похвастаться не могла. Персонаж матери одного из героев, откровенно соблазняющей его друга-ровесника, принесла Кулидж известность и популярность. Как выяснилось, фильм повлиял и на личную жизнь звезды.

На днях в интервью Кулидж похвасталась сотнями любовников. По ее словам, столь востребована среди мужчин она стала именно благодаря «Американскому пирогу».

«Фильм принес много бонусов», — игриво заметила она в беседе с Variety.

При этом Кулидж всегда была довольно закрыта в обсуждениях личной жизни. Иногда она сетовала, что растрачивала себя на «недоступных» бойфрендов. Известно, что актриса длительное время встречалась с юмористом Крисом Каттаном, который был младше Дженнифер на 10 лет. Сейчас в некоторых источниках упоминается ее замужество, но сама 60-летняя Кулидж слухи о свадьбе не подтверждала.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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