«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»

Роль мамы Стифлера в молодежной комедии 1999 года «Американский пирог» стала знаковой для Дженнифер Кулидж. На тот момент актрисе было 38 лет, и блестящей карьерой она похвастаться не могла. Персонаж матери одного из героев, откровенно соблазняющей его друга-ровесника, принесла Кулидж известность и популярность. Как выяснилось, фильм повлиял и на личную жизнь звезды.

На днях в интервью Кулидж похвасталась сотнями любовников. По ее словам, столь востребована среди мужчин она стала именно благодаря «Американскому пирогу».

«Фильм принес много бонусов», — игриво заметила она в беседе с Variety.

При этом Кулидж всегда была довольно закрыта в обсуждениях личной жизни. Иногда она сетовала, что растрачивала себя на «недоступных» бойфрендов. Известно, что актриса длительное время встречалась с юмористом Крисом Каттаном, который был младше Дженнифер на 10 лет. Сейчас в некоторых источниках упоминается ее замужество, но сама 60-летняя Кулидж слухи о свадьбе не подтверждала.