Мама сделала из дочери куклу Барби, чтобы зарабатывать на развратных фото: взгляните на нее

Анжелика Кенова так и манит интернет-пользователей привлекательной внешностью. На страницу живой куклы Барби в социальных сетях подписано более миллиона человек. Но, как полагают хейтеры, это не приносит знаменитости счастья.

По их мнению, яркая блондинка была бы рада избавиться от кукольного образа, но этому препятствует ее мать. Она повсюду сопровождает любимую дочь и вовсю зарабатывает на ее развратных фотосессиях.

Если свою «карьеру» Анжелика начинала с образа милой и невинной девчушки с длинными волосами и привлекательным личиком, то теперь ее образ стал совсем другим. Все чаще Кенова позирует перед камерой в нижнем белье, принимая откровенные позы, что возмущает многих россиян.

Поклонники желают Анжелике поскорее высвободиться из золотой клетки и начать самостоятельную жизнь. А еще лучше — встретить своего Кена, который спасет ее от гиперопекающих родителей.