«Мама, помоги!»: вдова Данелии лишь однажды раскрыла детали жуткой смерти сына режиссера

Николай был сыном знаменитого советского режиссера Георгия Данелии и главной женщины его жизни Любови Соколовой. Но он трагически погиб более 30 лет назад, в 1985 году. Тогда ходило много слухов о том, что же послужило причиной смерти 26-летнего наследника режиссера. Лишь недавно последняя супруга мэтра Галина Юркова-Данелия раскрыла страшные подробности.

Николай жил в ее квартире, там же он и погиб. К Данелии-младшему приехал друг из Грузии. Молодые люди накрыли стол и решили отметить встречу. Но вина им показалось мало, и друзья употребили запрещенные вещества. Вероятно, это и стало роковой ошибкой.

Последней, о ком подумал молодой Николай Данелия перед смертью, была его мама.

Он набрал ее номер и попросил о помощи. На этом разговор прервался. Встревоженная Соколова позвонила Галине Юрковой-Данелии, чтобы выяснить, где ее сын. Но молодого человека нашли уже мертвым.