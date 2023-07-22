Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Мама, помоги!»: вдова Данелии лишь однажды раскрыла детали жуткой смерти сына режиссера

«Мама, помоги!»: вдова Данелии лишь однажды раскрыла детали жуткой смерти сына режиссера

22 июля 2023 16:30
«Мама, помоги!»: вдова Данелии лишь однажды раскрыла детали жуткой смерти сына режиссера

Он успел сделать последний звонок.

Николай был сыном знаменитого советского режиссера Георгия Данелии и главной женщины его жизни Любови Соколовой. Но он трагически погиб более 30 лет назад, в 1985 году. Тогда ходило много слухов о том, что же послужило причиной смерти 26-летнего наследника режиссера. Лишь недавно последняя супруга мэтра Галина Юркова-Данелия раскрыла страшные подробности.

Николай жил в ее квартире, там же он и погиб. К Данелии-младшему приехал друг из Грузии. Молодые люди накрыли стол и решили отметить встречу. Но вина им показалось мало, и друзья употребили запрещенные вещества. Вероятно, это и стало роковой ошибкой.

Последней, о ком подумал молодой Николай Данелия перед смертью, была его мама.

Он набрал ее номер и попросил о помощи. На этом разговор прервался. Встревоженная Соколова позвонила Галине Юрковой-Данелии, чтобы выяснить, где ее сын. Но молодого человека нашли уже мертвым.

Фото: Legion-Media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше